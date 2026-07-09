Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | ecco dove AGGIORNATO con province Lazio

Dopo la mobilità 202627, gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le classi di concorso in esubero. La lista si basa sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra o di ruolo effettuati tra le province. È stato aggiornato anche l’elenco delle province del Lazio. Le classi di concorso coinvolte variano a seconda delle province e delle discipline. Nessuna indicazione sui numeri specifici o sulle singole materie coinvolte.

Conclusa la mobilità docenti per l’anno scolastico 202627, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo. Il dato è rilevante per le immissioni in ruolo: se una classe di concorso risulta in esubero a livello provinciale, non possono essere autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato per quella tipologia di posto. Si tratta comunque di una prima indicazione, non ancora definitiva, perché l’esubero potrebbe essere riassorbito nelle fasi successive. I docenti appartenenti a una classe di concorso in esubero, anche se non perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti, 2026, tutte le info utili per compilare bene la domanda

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