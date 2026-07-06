Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | ecco dove AGGIORNATO con Pistoia
Dopo la mobilità per l’anno scolastico 202627, sono state pubblicate le classi di concorso in esubero dagli Uffici scolastici provinciali. La pubblicazione si basa sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra o di ruolo effettuati in questa fase. Tra le province coinvolte, anche Pistoia ha aggiornato l’elenco, evidenziando le aree in cui ci sono più posti disponibili rispetto alle richieste.
Conclusa la mobilità docenti per l’anno scolastico 202627, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo. Il dato è rilevante per le immissioni in ruolo: se una classe di concorso risulta in esubero a livello provinciale, non possono essere autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato per quella tipologia di posto. Si tratta comunque di una prima indicazione, non ancora definitiva, perché l’esubero potrebbe essere riassorbito nelle fasi successive. I docenti appartenenti a una classe di concorso in esubero, anche se non perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Pistoia.
VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo
Notizie e thread social correlati
Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026/27: ecco dove [AGGIORNATO]Dopo la mobilità per l’anno scolastico 2026/27, sono state pubblicate le classi di concorso in esubero negli uffici scolastici provinciali.
Temi più discussi: Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026/27: ecco dove [AGGIORNATO]; Classi di concorso in esubero 2026/27, gli avvisi degli USP; Concorso PNRR 3: la FLC CGIL chiede al MIM precisazioni sull’attribuzione dei punteggi relativi a precedenti concorsi; Tabella comparativa classi di concorso.
Le classi di concorso in esubero dopo la mobilità docenti 2026/27 bloccano le nuove assunzioni in alcune province italiane. #Mobilita x.com
Le classi di concorso in esubero dopo la mobilità docenti 2026/27 bloccano le nuove assunzioni in alcune province italiane. #Mobilita facebook
Patrimonio culturale territoriale, proposta di legge alla Camera: 20 ore curricolari. Requisiti e classi di concorso per i docentiPortare le tradizioni, i dialetti, le antiche professioni e le bellezze paesaggistiche direttamente tra i banchi di classe. orizzontescuola.it
Assegnazioni provvisorie per le classi di concorso di altro grado di istruzione, serve avere superato anno di provaNella settimana entrante, molto probabilmente, saranno rese note le date per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2026/2027. Inevitabilmente tali domande andranno ... tecnicadellascuola.it