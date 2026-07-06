Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | ecco dove AGGIORNATO con Pistoia

Notizia in breve

Dopo la mobilità per l’anno scolastico 202627, sono state pubblicate le classi di concorso in esubero dagli Uffici scolastici provinciali. La pubblicazione si basa sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra o di ruolo effettuati in questa fase. Tra le province coinvolte, anche Pistoia ha aggiornato l’elenco, evidenziando le aree in cui ci sono più posti disponibili rispetto alle richieste.