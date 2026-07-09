Cittadinanza e rimpatri | stretta sugli immigrati

Il governo ha approvato una proposta di legge che prevede restrizioni più severe sui permessi di soggiorno e un aumento delle espulsioni. Una seconda proposta, ancora in fase di presentazione, mira a rafforzare i controlli sui flussi migratori e a limitare l'accesso alla cittadinanza. Entrambe le proposte puntano a ridurre gli ingressi e a rafforzare le misure di sicurezza legate all’immigrazione.

Nuova stretta del centrodestra sull'immigrazione. Due proposte, una di Fdi e una della Lega, una al primo ok, l'altra presentata. Due proposte che vanno nella stessa direzione: un giro di vite sul tema dei flussi migratori e dei problemi di sicurezza collegati. Con 148 voti a favore (anche i vannacciani) 99 contrari e due astenuti, ieri, la Camera ha dato il suo via libera per esaminare con procedura d'urgenza la proposta di legge della Lega che punta a inasprire le norme sulla cittadinanza. Primo firmatario il deputato leghista Igor Iezzi, la proposta del partito di Matteo Salvini (foto) stabilisce che l'iter per l'ottenimento della cittadinanza sia sospeso per quei minori stranieri nati in Italia che si sono macchiati di determinati reati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Johannesburg Empty Street Amid Immigration Protes

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