Da questa mattina, agenti della Polizia di Stato sono presenti a bordo dei treni della Circumvesuviana sulla tratta Napoli-Pompei-Sorrento. Questa misura riguarda i servizi di scorta, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza durante i viaggi. La presenza degli agenti si inserisce in un piano di intervento volto a garantire maggior tutela ai passeggeri e a prevenire eventuali situazioni di rischio lungo la tratta. La misura rimarrà in vigore nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Servizi di scorta della Polizia di Stato, da stamattina a bordo dei treni della Circumvesuviana sulla tratta Napoli – Pompei – Sorrento. L’iniziativa, che prevede l’impiego di operatori in uniforme ed in abiti civili del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nasce per assicurare standard sempre più elevati di sicurezza nel trasporto pubblico locale e offrire ai cittadini un servizio più sicuro ed efficiente. Tutela. L’obiettivo è, infatti, assicurare una maggiore tutela dei passeggeri e del personale viaggiante a bordo dei convogli della Circumvesuviana in transito nella tratta Napoli- Pompei- Sorrento, molto frequentata da pendolari e turisti, soprattutto durante la stagione estiva e valutata come una delle tratte ferroviarie regionali a maggiore affluenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Circumvesuviana, svolta per la sicurezza: agenti a bordo dei treni

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