Cinema intorno al Vesuvio Arena Arci Movie accoglie la pluripremiata attrice Milvia Marigliano
L’attrice Milvia Marigliano sarà presente all’Arena Arci Movie per un evento dedicato al cinema intorno al Vesuvio. La stessa ha ricevuto il Nastro d’Argento per il suo ruolo in “La Grazia” di Sorrentino e il premio Duse per “Parenti terribili”.
Cinema intorno al Vesuvio: Arena Arci Movie accoglie Milvia Marigliano Nastro d’Argento in “La Grazia” di Sorrentino e premio Duse in “Parenti terribili”. Ancora ospiti in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, con Cinema intorno al Vesuvio. La rassegna estiva di Arci Movie porta sul grande schermo sotto le stelle “La Grazia” scritto e diretto dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. A presentarlo in Arena Arci Movie interviene Milvia Marigliano che pochi giorni fa è stata premiata come Migliore attrice non protagonista ai Nastri d’Argento 2026. Appuntamento per sabato 11 luglio 2026 alle 21:15. Marigliano – che nel film di... 🔗 Leggi su 2anews.it
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