Con Cinema intorno al Vesuvio, in Arena Arci Movie “Millennium Actress” capolavoro di Satoshi Kon restaurato in 4K. Si entra nel vivo di Cinema intorno al Vesuvio, storica rassegna promossa da Arci Movie e ospitata in Villa Bruno a SanGiorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Dopo diversi sold-out e i grandi ospiti delle prime cinque serate la trentatreesima edizione della kermesse di cinema all’aperto prosegue con un evento speciale e un omaggio alla cultura anime giapponese. Appuntamento per mercoledì 8 luglio alle 21:15 quando a Cinema intorno al Vesuvio arriva “Millennium Actress” di Satoshi Kon, film nel 2001 che, in occasione del 25° anniversario del capolavoro, in primavera è tornato nei cinema italiani in una splendida versione restaurata in 4K e che ora Arci Movie riporta sul grande schermo con una occasione unica. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Cinema intorno al Vesuvio omaggia la cultura giapponese, in Arena Arci Movie “Millennium Actress”

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