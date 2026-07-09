cielo numero 22

Come dipingerebbe questo cielo un pittore se fosse qui ora? Una risposta può darla il sito Current Rothko, creato dal designer finlandese Joonas Virtanen, che associa alle informazioni meteorologiche di qualsiasi città un dipinto di Mark Rothko della giusta tonalità di colori. Se a Roma ci sono 29 gradi, il sito proporrà No. 5 No. 22, con i suoi colori brillanti. Per Reykjavík, dove ci sono 12 gradi, il sito mostrerà la tela No. 37 (No. 19 Slate blue and brown on plum), spiegando: “L’atmosfera è cupa: la distesa color ardesia riflette la stessa cupezza”. Il sito ha in archivio una novantina di dipinti, ciascuno classificato manualmente in base a registro cromatico, luminosità, temperatura e atmosfera. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Camino al cielo - Temporada 3, Episodio 5 - Ese es Nuestro Papá

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