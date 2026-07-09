Ciclista precipita da un ponte nel Senese | 69enne recuperato dai vigili del fuoco

Da thesocialpost.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ciclista di 69 anni è caduto da un ponte lungo la Strada Provinciale 408 a Gaiole in Chianti, nel Senese. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperarlo e portarlo in salvo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta o sulle condizioni di salute del ferito. La strada rimane aperta al traffico, mentre le autorità stanno indagando sull’incidente.

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Paura nel Senese, dove un ciclista di 69 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponte lungo la Strada Provinciale 408, nel territorio di Gaiole in Chianti. L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. Volo di otto metri nel vuoto. L’incidente si è verificato intorno alle 10 al chilometro 28+200 della SP408. Per cause ancora in fase di accertamento, il ciclista è caduto dal ponte compiendo un volo di circa otto metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, affiancati dagli operatori del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf), specializzati negli interventi di recupero in ambienti impervi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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