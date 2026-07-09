La Brianza torna sul tetto d’Europa grazie a Matteo Fiorin, che a Cottbus (Germania) ha conquistato il titolo continentale nella prova a Eliminazione Under 23 ai Campionati Europei su pista, in corso fino a domenica 12 luglio. Il 21enne di Seveso, portacolori della Solme Olmo Arvedi, è stato protagonista assoluto: ha gestito la corsa con lucidità e autorità, fino allo sprint decisivo in cui ha piegato la resistenza dell’austriaco Heimo Fugger. Un successo che certifica la crescita del talento brianzolo. Pistard e stradista, Fiorin raggiunge così il quarto titolo europeo in carriera: Oro nell’Eliminazione juniores nel 2022, Oro nell’Inseguimento a squadre e nella Madison, in coppia con il milanese Juan David Sierra, juniores nel 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciclismo Under 23. Matteo Fiorin sfreccia di nuovo sul tetto d’Europa

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