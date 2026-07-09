Ciclismo Under 23 Matteo Fiorin sfreccia di nuovo sul tetto d’Europa
Matteo Fiorin ha vinto il titolo europeo nella prova a Eliminazione Under 23 ai Campionati Europei su pista a Cottbus, in Germania. La competizione si svolge fino al 12 luglio. La vittoria permette alla rappresentativa italiana di tornare in testa nel settore giovanile del ciclismo su pista. Fiorin ha concluso la gara in prima posizione, contribuendo a un risultato di rilievo per la squadra nazionale.
La Brianza torna sul tetto d’Europa grazie a Matteo Fiorin, che a Cottbus (Germania) ha conquistato il titolo continentale nella prova a Eliminazione Under 23 ai Campionati Europei su pista, in corso fino a domenica 12 luglio. Il 21enne di Seveso, portacolori della Solme Olmo Arvedi, è stato protagonista assoluto: ha gestito la corsa con lucidità e autorità, fino allo sprint decisivo in cui ha piegato la resistenza dell’austriaco Heimo Fugger. Un successo che certifica la crescita del talento brianzolo. Pistard e stradista, Fiorin raggiunge così il quarto titolo europeo in carriera: Oro nell’Eliminazione juniores nel 2022, Oro nell’Inseguimento a squadre e nella Madison, in coppia con il milanese Juan David Sierra, juniores nel 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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