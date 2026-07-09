Changan Deepal S05 Ultra Hybrid la plug-in debutta a Monza
Durante il MiMo 2026, il festival motoristico a Monza, è stata presentata in anteprima la Changan Deepal S05 Ultra Hybrid, un C-Suv plug-in sviluppato appositamente per il mercato europeo. La vettura è stata svelata tra il 26 e il 28 giugno all'Autodromo Nazionale di Monza. La presentazione ha evidenziato le caratteristiche del modello, che combina tecnologia ibrida plug-in con un design pensato per i consumatori europei.
Al MiMo 2026, il festival motoristico che dal 26 al 28 giugno ha animato l'Autodromo Nazionale di Monza, Changan ha svelato in anteprima la Deepal S05 Ultra Hybrid, un C-Suv sviluppato specificamente per il mercato europeo. È il primo modello del costruttore cinese a montare la nuova tecnologia proprietaria Ultra-Hybrid, un sistema plug-in pensato per coniugare una guida urbana a basse emissioni con l'autonomia necessaria agli spostamenti più lunghi. Il powertrain abbina un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 172 kW (234 Cv) a un quattro cilindri 1.5 aspirato da 63 kW (86 Cv), per una potenza combinata di 190 kW, pari a 258 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Changan Deepal S05 Ultra Hybrid 2026
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