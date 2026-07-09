changan deepal s05 ultra hybrid la plug in debutta a monza

Notizia in breve

Durante il MiMo 2026, il festival motoristico a Monza, è stata presentata in anteprima la Changan Deepal S05 Ultra Hybrid, un C-Suv plug-in sviluppato appositamente per il mercato europeo. La vettura è stata svelata tra il 26 e il 28 giugno all'Autodromo Nazionale di Monza. La presentazione ha evidenziato le caratteristiche del modello, che combina tecnologia ibrida plug-in con un design pensato per i consumatori europei.