La menopausa viene comunemente associata alle vampate di calore, ma è una trasformazione che interessa tutto il corpo. La ginecologa spiega che coinvolge cervello, sonno, metabolismo, ossa, cuore e salute intima. Non si tratta solo di sintomi specifici, ma di un cambiamento biologico complesso. La percezione diffusa si concentra sulle vampate, anche se la realtà comprende molte altre modifiche a livello sistemico.

L a menopausa non è una vampata. È una trasformazione biologica che coinvolge tutto l’organismo. Se si chiede a una donna quale sia il sintomo più tipico della menopausa, la risposta è quasi sempre la stessa: le vampate di calore. C’è un legame tra Menopausa e Alzheimer? La risposta in uno studio di Cambridge X Menopausa: non solo vampate. In effetti rappresentano uno dei segni più caratteristici della transizione menopausale e interessano fino al 75-80% delle donne. Ma ridurre la menopausa alle vampate significa raccontarne solo una piccola parte e non avere compreso il reale messaggio che la vampata lancia al corpo. Negli ultimi anni la ricerca ha dimostrato che la menopausa è un evento biologico complesso che coinvolge cervello, cuore, metabolismo, ossa, muscoli, pelle e apparato genitourinario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cervello, sonno, metabolismo, ossa, cuore e salute intima: la menopausa è una trasformazione biologica complessa. La ginecologa Cinzia Polo spiega perché serve una nuova consapevolezza

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Estrogen, Melatonin, and Menopause Timing: Protecting Female Healthspan

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