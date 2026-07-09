Il centrosinistra ha dichiarato che non farà più favori alle destre per dividerli, sottolineando l’importanza di costruire un’alternativa unitaria con gli alleati. La leader del partito ha aggiunto che è fondamentale ascoltare le persone e le realtà sociali, evidenziando la responsabilità di guidare questa fase dopo vent’anni. Nessun riferimento è stato fatto a date o eventi specifici, e si è evitato un tono polemico o motivazionale.

“Tocca a noi costruire l’alternativa con i nostri alleati, nell’ascolto delle persone e delle realtà sociali, perché dopo 20 anni abbiamo una grande opportunità e responsabilità. Noi possiamo promettere che saremo uniti, testardamente unitari. Non perché ce lo chiede il medico ma perché ce lo chiedete voi che volete un’alternativa a questo governo”, ha aggiunto. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, a Napoli al comizio dei leader del centrosinistra. Dobbiamo continuare a batterci contro quella pessima autonomia differenziata che Giorgia Meloni sta barattando per la sua legge elettorale aggirando la sentenza della Corte Costituzionale sui Lep e sulle preintese con alcune Regioni”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Centrosinistra, Schlein: "Non faremo mai più favore alle destre di dividerci"

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Centrosinistra,Schlein a Napoli:non faremo mai più il favore alle destre di dividerci.

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