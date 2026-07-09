Un rappresentante del centrosinistra ha dichiarato che il campo largo dovrebbe essere ampliato, nominando Gaetano Manfredi come garante del centro e delle primarie. Ha anche confermato la partecipazione di Progetto civico alle elezioni primarie. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma.

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Dal campo largo, che va allargato, a Gaetano Manfredi garante del centro e le primarie, alle quali Progetto civico parteciperà. Ma Alessandro Onorato, ospite di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario, ha parlato anche di Roma e Ostia con l'Adnkronos. "Gaetano Manfredi è il sindaco dei sindaci, presidente dell'Anci, amministrare Napoli è molto complesso e lui lo sta facendo molto bene con una posizione larga", afferma il leader di Progetto civico Italia e assessore a Sport e Grandi eventi di Roma. "Io credo che Gaetano Manfredi possa essere la risposta al nostro grande quesito, che possa essere il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Centrosinistra, Onorato ad AdnTalks: "Manfredi garante del centro. Primarie? Progetto Civico ci sarà"

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