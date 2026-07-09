"Nessuno stravolgimento del progetto firmato da Richard Rogers, ma una sua rilettura alla luce delle nuove esigenze ambientali e climatiche". La sindaca Claudia Sereni, dà il via a una nuova sfida, insieme all’architetto Ernesto Bartolini, nipote del celebre urbanista londinese che insieme a lui ha seguito da vicino la nascita della piazza della Resistenza, e il lavoro sui progetti di completamento della città. "L’amministrazione comunale di Scandicci – ha detto la sindaca (nella foto) – intende valorizzare l’eredità dell’architetto britannico senza tradirne l’impostazione originaria, aggiornandola però alle sfide del presente. In questa fase sono in corso interlocuzioni con l’architetto Bartolini, anche in vista dell’intitolazione a Rogers dell’auditorium, prevista per il prossimo dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro Rogers, rilettura in corso: "Vanno affrontate le isole di calore"

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