Centro Rogers rilettura in corso | Vanno affrontate le isole di calore
Al centro Rogers si lavora a una revisione del progetto senza modificarne la struttura originale. La modifica mira a rispondere alle nuove esigenze ambientali e climatiche, in particolare alle isole di calore. La revisione non prevede cambiamenti sostanziali ma un adattamento alle criticità emerse nel tempo. L’intervento si concentra su come migliorare l’efficienza ambientale dell’edificio senza alterare la sua impostazione architettonica.
"Nessuno stravolgimento del progetto firmato da Richard Rogers, ma una sua rilettura alla luce delle nuove esigenze ambientali e climatiche". La sindaca Claudia Sereni, dà il via a una nuova sfida, insieme all’architetto Ernesto Bartolini, nipote del celebre urbanista londinese che insieme a lui ha seguito da vicino la nascita della piazza della Resistenza, e il lavoro sui progetti di completamento della città. "L’amministrazione comunale di Scandicci – ha detto la sindaca (nella foto) – intende valorizzare l’eredità dell’architetto britannico senza tradirne l’impostazione originaria, aggiornandola però alle sfide del presente. In questa fase sono in corso interlocuzioni con l’architetto Bartolini, anche in vista dell’intitolazione a Rogers dell’auditorium, prevista per il prossimo dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Juan Soto, Francisco Alvarez & more interesting observations of Mets spring training | The Mets Pod
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