In autunno partiranno i lavori di realizzazione del centro diurno nei terreni della donazione Berberi in via Francesco Carrara che sarà pronto a fine 2027. Sono stati infatti aggiudicati i lavori per un’opera attesa da anni, inserita tra gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale e sviluppata in stretta collaborazione con l’Azienda Usl. L’appalto è stato aggiudicato a Impresa Edile Cappelli Bernardo, Bicicchi Felice e Martinelli Impianti per 1,6 milioni di euro, nell’ambito di un investimento complessivo di 2 milioni e 250 mila euro destinato alla realizzazione della struttura. Il nuovo Centro Diurno potrà accogliere fino a venti anziani non autosufficienti, offrendo spazi moderni, funzionali e progettati per garantire assistenza qualificata, attività di socializzazione e percorsi dedicati al benessere della persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro diurno, a settembre i lavori. Aggiudicata l’opera per 1,6 milioni

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