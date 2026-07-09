I vigili hanno scoperto opere abusive nelle pozze di Guadine, dove sono state trovate tracce di cemento. Le pozze sono state controllate prima dell’afflusso di centinaia di visitatori attesi fin dalle prime ore del giorno. Non si sono verificati incidenti o disordini, a differenza degli anni precedenti. La presenza delle forze dell’ordine ha garantito il rispetto delle regole durante il primo fine settimana estivo.

Il primo banco di prova dell’estate è superato. Le centinaia di persone attese alle pozze di Guadine sono arrivate puntualmente fin dalle prime ore della mattina, ma questa volta non si sono riviste le scene di caos che negli ultimi anni avevano accompagnato i fine settimana più caldi. Il piano di controlli predisposto dal Comune ha retto all’impatto del grande afflusso di bagnanti e la giornata si è conclusa senza particolari criticità sul fronte della viabilità. Diverso, invece, il bilancio dei controlli ambientali: durante i sopralluoghi sono emersi alcuni manufatti in calcestruzzo realizzati abusivamente in prossimità dell’alveo del torrente, ora al centro degli accertamenti degli uffici competenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cemento nel Renara. Scoperte dai vigili alcune opere abusive nelle pozze di Guadine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quarto, abbattimenti in corso delle opere abusive nel Rione 219Nel rione 219 di via Alcide De Gasperi sono in corso le operazioni di demolizione di strutture abusive.

Vasto incendio nelle campagne di Nerola: evacuate alcune abitazioni, vigili del fuoco impegnati da oltre 15 oreUn incendio si è sviluppato nelle campagne di Nerola, tra Roma e Rieti, e le fiamme sono attualmente in corso da oltre 15 ore.