Quarto abbattimenti in corso delle opere abusive nel Rione 219

Nel rione 219 di via Alcide De Gasperi sono in corso le operazioni di demolizione di strutture abusive. Le ruspe stanno rimuovendo manufatti, muri e cancelli installati senza autorizzazione, che delimitavano parti di aree pubbliche. Le demolizioni riguardano tutte le opere realizzate senza permesso all’interno del complesso residenziale. Le attività sono in corso e mirano a ripristinare la piena fruibilità delle aree interessate. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento delle operazioni.

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Sono in corso le attività di demolizione di tutte le opere abusive realizzate nei complessi del rione popolare 219 di via Alcide De Gasperi: le ruspe hanno già abbattuto manufatti, muri e cancelli che delimitavano abusivamente porzioni di aree pubbliche, ora tornate pienamente di pubblica utilità. L’intervento, realizzato dal settore Lavori pubblici in sinergia con il comando di Polizia Municipale e il settore Patrimonio-Beni confiscati, rientra nel programma di Rigenerazione urbana finanziato con i fondi del Pnrr. “Stiamo concludendo un percorso di pieno ripristino della legalità e di recupero sociale e ambientale di un’area importante... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Quarto, abbattimenti in corso delle opere abusive nel Rione 219 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Melito, nuovo abbattimento nel rione 219: demolite due cappelle abusive Pistole e 85 proiettili nascosti nel muro: sequestro nel rione “ex 219”Tempo di lettura: < 1 minutoServizio di controllo del territorio per i carabinieri della stazione di Brusciano.