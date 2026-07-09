Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco in Iran. Il cessate il fuoco tra le due parti, firmato a giugno, è ormai in crisi. La tensione tra Washington e Teheran si è intensificata con questa azione militare. Non sono stati comunicati dettagli sui danni o sulle vittime. La situazione rimane sotto osservazione, mentre i negoziati di pace sono stati sospesi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, già apparso fragile fin dalla firma del pre-accordo di giugno, rischia ormai di saltare definitivamente. Nella notte tra mercoledì e giovedì gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani, mentre Teheran ha risposto con droni e missili diretti verso basi americane in Bahrein e Kuwait. Secondo il New York Times, è l’escalation più grave dall’inizio della tregua. La crisi si è aggravata dopo le dichiarazioni di Donald Trump al vertice Nato in Turchia. Il presidente statunitense ha detto di ritenere il cessate il fuoco «finito, per quel che mi riguarda», definendo la leadership iraniana «persone cattive e violente» e aggiungendo che «negoziare con loro è una perdita di tempo». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Linkiesta.it - C’è stato un nuovo attacco degli Stati Uniti in Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO lIRAN

Notizie e thread social correlati

Iran, nuovo attacco degli Stati UnitiGli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro un sito di lancio di missili e alcune imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz.

Una delle prime concessioni degli Stati Uniti all’IranGli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano dopo i primi colloqui tra delegazioni dei due paesi...

Temi più discussi: Gli Stati Uniti sono invecchiati male; Balogun caso politico. Trump: Rimediato a ingiustizia. Protesta Uefa. Respinto ricorso Belgio; Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Vertice Nato si chiude in positivo: Alleanza ne esce più forte.

Era stato il miglior giocatore degli Stati Uniti ai Mondiali 2026, con 3 reti e un autogol procurato. Ma dopo la vicenda della squalifica sospesa e con tutta la pressione addosso, Folarin Balogun non si è visto (1/2) - X x.com

Adattarsi alle vendite negli Stati Uniti è stato più difficile di quanto mi aspettassi reddit

Gli Stati Uniti e la democrazia, un esperimento ancora in corsoIl documentario di Netflix The American Experiment, prodotto da Tom Hanks e con la voce di Martin Sheen, lascia aperti i dubbi che accompagnano i 250 anni di storia degli Usa ... corriere.it

Berutti Bergotto: Senza gli Stati Uniti l’Italia per un ruolo guida nel MediterraneoIl capo di Stato maggiore della Marina: L’Alleanza conta sul rafforzamento della nostra presenza. Le priorità sono navi anfibie, cacciatorpediniere, droni e ... repubblica.it