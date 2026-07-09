CdS – Retroscena Friedkin perché non hanno ancora affondato il colpo per Greenwood I segnali della Roma per la Uefa

Da justcalcio.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma non ha ancora finalizzato l'acquisto di un attaccante, nonostante l'interesse per un giocatore internazionale. La società segue una strategia dettagliata e non ha ancora dato il via libera definitivo all'operazione. I segnali dalla UEFA indicano che la squadra sta rispettando le tempistiche imposte dalle competizioni europee e dalla normativa in vigore. La trattativa resta aperta, ma senza annunci ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-07-09 07:36:00 Il CdS: ROMA – In un’estate in cui i tifosi vorrebbero vedere arrivare subito i grandi colpi, la Roma è costretta a seguire una tabella di marcia ben precisa. Dopo il mancato completamento delle cessioni previste entro il 30 giugno e in attesa dell’ok alla proroga del settlement agreement fino al 31 luglio, la Roma non avrebbe potuto presentarsi all’inizio di luglio con un investimento da circa 50 milioni di euro. Un segnale che difficilmente sarebbe passato inosservato a Nyon. Anche se l’operazione verrebbe contabilizzata nel prossimo esercizio, un acquisto di quelle dimensioni prima di sistemare i conti avrebbe inevitabilmente acceso i riflettori dell’Uefa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

cds 8211 retroscena friedkin perch233 non hanno ancora affondato il colpo per greenwood i segnali della roma per la uefa
© Justcalcio.com - CdS – Retroscena Friedkin, perché non hanno ancora affondato il colpo per Greenwood. I segnali della Roma per la Uefa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’incastro Uefa che spinge Greenwood verso la Roma: scatta l’assalto di Friedkin per accontentare GasperiniIl 30 giugno rappresenta la scadenza chiave per molte squadre europee, obbligate a completare le operazioni di mercato per rispettare le regole di...

Frattesi vuole la Juventus: ecco perché Carnevali non ha ancora affondato il colpoDavide Frattesi è al centro di un confronto tra il club di Milano e la Juventus, mentre il Nottingham Forest mostra interesse per il centrocampista.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web