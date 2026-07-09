Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma non ha ancora finalizzato l'acquisto di un attaccante, nonostante l'interesse per un giocatore internazionale. La società segue una strategia dettagliata e non ha ancora dato il via libera definitivo all'operazione. I segnali dalla UEFA indicano che la squadra sta rispettando le tempistiche imposte dalle competizioni europee e dalla normativa in vigore. La trattativa resta aperta, ma senza annunci ufficiali.

2026-07-09 07:36:00 Il CdS: ROMA – In un’estate in cui i tifosi vorrebbero vedere arrivare subito i grandi colpi, la Roma è costretta a seguire una tabella di marcia ben precisa. Dopo il mancato completamento delle cessioni previste entro il 30 giugno e in attesa dell’ok alla proroga del settlement agreement fino al 31 luglio, la Roma non avrebbe potuto presentarsi all’inizio di luglio con un investimento da circa 50 milioni di euro. Un segnale che difficilmente sarebbe passato inosservato a Nyon. Anche se l’operazione verrebbe contabilizzata nel prossimo esercizio, un acquisto di quelle dimensioni prima di sistemare i conti avrebbe inevitabilmente acceso i riflettori dell’Uefa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - CdS – Retroscena Friedkin, perché non hanno ancora affondato il colpo per Greenwood. I segnali della Roma per la Uefa

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