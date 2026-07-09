In Calabria sono stati trovati cavi ferroviari tagliati sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sulla linea Jonica, tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Questa situazione ha causato la sospensione dei treni tra Salerno e Paola, provocando forti disagi sulla rete ferroviaria. Le autorità stanno valutando l'ipotesi di un atto di sabotaggio. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità e verificare l'origine dei danni.

Secondo quanto emerso, i tagli sono stati rilevati in Calabria sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sulla linea Jonica, tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. I danni hanno riguardato cavi composti da una combinazione di fibra ottica e rame La circolazione ferroviaria tra Salerno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Cavi ferroviari tagliati in Calabria, treni sospesi tra Salerno e Paola, forti disagi sulla rete: ipotesi sabotaggio

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