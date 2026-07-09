Un momento preciso si verifica nel villaggio di Castle Combe, lungo una strada ripida e acciottolata che scende dal parcheggio verso il basso. In quel frangente, il presente si dissolve e tutto sembra fermarsi. Il paesaggio circostante conserva intatta l’atmosfera di un villaggio medievale, con edifici in pietra e pareti che non mostrano segni di alterazioni moderne. La scena si svolge senza interventi o cambiamenti apparenti.

C’è un momento preciso, scendendo lungo la ripida via acciottolata che dal parcheggio di Upper Castle Combe conduce verso il fondovalle, in cui il presente si dissolve. Le fronde degli alberi filtrano una luce dorata e radente, il torrente By Brook mormora tra le pietre come se recitasse a memoria una preghiera antica, e all’improvviso le case appaiono — color miele, compatte, ostinate nella loro perfezione medievale — disposte attorno a una croce di mercato come se nessuno avesse mai avuto il coraggio, o la scortesia, di spostarle. Castle Combe, nella contea del Wiltshire, al margine meridionale dei Cotswolds, è universalmente considerato il villaggio più bello d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Castle Combe, il villaggio medievale dei Cotswolds che il tempo non ha osato toccare

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8 Villages In England That Still Look Like Medieval England — Nothing Has Changed In 200 Years

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