Il ministro della Salute ha comunicato che le Regioni hanno censito 1.156 Case di Comunità, superando il target europeo di 1.038. La cifra deriva dai dati raccolti attraverso uno studio condotto da ‘Start’ su Sky TG24. La maggior parte delle strutture sono state realizzate rispetto agli obiettivi stabiliti, secondo quanto riferito dal Ministero. Non sono stati forniti dettagli su eventuali differenze regionali o sui tempi di realizzazione.

“Le Regioni hanno censito 1.156 Case di Comunità, un numero superiore al target europeo fissato a 1.038”, fa sapere il ministro della Salute Orazio Schillaci dallo studio di ‘Start’, trasmissione mattutina di Sky TG24. Dopo gli ultimi turbolenti mesi caratterizzati dall’incertezza sulla presenza dei medici di famiglia nelle Case di Comunità, il ministro può finalmente rivendicare il traguardo raggiunto. Case di Comunità e medici di famiglia . Per Schillaci era impensabile che, nelle nuove strutture, “i cittadini non trovassero le persone che più li conoscono dal punto di vista sanitario: i medici di famiglia ”. Un’intesa rilevante, quella raggiunta con i sindacati dei medici di medicina generale, perché si tratta di “un accordo nazionale, che non fa differenze tra Regione e Regione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Case di Comunità, la soddisfazione di Schillaci: “Superato il target europeo”

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