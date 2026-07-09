Gli agenti della polizia locale, con il supporto dell’Esercito e dei Vigili del Fuoco, hanno sequestrato una fabbrica abusiva a Casandrino. Durante l’intervento sono stati trovati sette lavoratori in nero. Sono state comminate sanzioni per un totale di 15.000 euro.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della polizia locale guidati dal comandante Andrea D'Ambrosio con il supporto dell'Esercito e dei Vigili del Fuoco. Nel corso dell'intervento sono state identificate 11 persone e, all'interno dell'opificio, sono stati trovati sette lavoratori impiegati completamente in nero. Per le irregolarità riscontrate sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 15mila euro. Il titolare dell'attività è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazioni al Testo Unico Ambientale, in particolare per la gestione e lo smaltimento illecito dei rifiuti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casandrino: sequestrata fabbrica abusiva, 7 lavoratori in nero e 15mila euro di sanzioni

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