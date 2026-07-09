La Caritas Venezuela ha ricevuto 14.700 tonnellate di aiuti umanitari, di cui 9.000 già distribuite alle popolazioni. Le rimanenti 5.700 tonnellate sono stoccate nei magazzini e pronte per le prossime distribuzioni. La consegna fa parte di un intervento di assistenza in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui destinatari specifici.

Giovanni Zavatta - Città del Vaticano Circa 14.700 tonnellate di aiuti umanitari (9000 già distribuite, 5700 a disposizione nei magazzini pronte per le prossime fasi dell'operazione), 73.356 unità di forniture mediche e medicinali consegnate attraverso ventisei punti di raccolta nella Grande Caracas e a La Guaira, oltre a 8000 kit di soccorso completo, 5000 set alimentari, 3000 igienici e 1000 kit per le squadre di soccorso: in Venezuela dopo il terremoto è arrivato l’amore, come annuncia la Caritas nel suo primo bollettino ufficiale – intitolato appunto Tras el temblor, el amor – dedicato alla risposta all'emergenza causata dai terremoti di magnitudo 7. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Caritas Venezuela, ricevuti 14.700 tonnellate di aiuti umanitari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Libano, la Russia consegna 27 tonnellate di aiuti umanitari a Beirut

Leggi anche: Belize e Messico inviano 1.700 tonnellate di aiuti a Cuba, l’isola è sempre più in crisi

Terremoto Venezuela, si muove la CaritasDopo il terribile terremoto che ha stravolto il Venezuolo, si muove la comunità internazionale. Caritas Venezuela – si ... msn.com

Venezuela: Caritas lancia il Piano 24×24, risposta immediata, generosa e commoventeNell’ambito del Plan 24×24, centinaia di volontari ricevono, classificano e distribuiscono aiuti umanitari nelle comunità colpite dai sismi. La risposta solidale del Paese e degli alleati internaziona ... agensir.it