Caritas Venezuela ricevuti 14.700 tonnellate di aiuti umanitari
La Caritas Venezuela ha ricevuto 14.700 tonnellate di aiuti umanitari, di cui 9.000 già distribuite alle popolazioni. Le rimanenti 5.700 tonnellate sono stoccate nei magazzini e pronte per le prossime distribuzioni. La consegna fa parte di un intervento di assistenza in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui destinatari specifici.
Giovanni Zavatta - Città del Vaticano Circa 14.700 tonnellate di aiuti umanitari (9000 già distribuite, 5700 a disposizione nei magazzini pronte per le prossime fasi dell'operazione), 73.356 unità di forniture mediche e medicinali consegnate attraverso ventisei punti di raccolta nella Grande Caracas e a La Guaira, oltre a 8000 kit di soccorso completo, 5000 set alimentari, 3000 igienici e 1000 kit per le squadre di soccorso: in Venezuela dopo il terremoto è arrivato l’amore, come annuncia la Caritas nel suo primo bollettino ufficiale – intitolato appunto Tras el temblor, el amor – dedicato alla risposta all'emergenza causata dai terremoti di magnitudo 7. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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