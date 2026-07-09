Arezzo, il carcere progettato per 120 detenuti ha una capacità effettiva di circa 40 posti. I lavori di ristrutturazione, iniziati 16 anni fa, sono ancora in corso, ma risultano più vicini a un intervento di archeologia giudiziaria. La differenza tra capacità teorica e reale è evidente, con pochi spazi disponibili per i detenuti. La situazione è stata evidenziata da un consigliere comunale.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa Francesco Campa Consigliere comunale (Lega) Ad Arezzo c’è un carcere progettato per ospitare circa 120 detenuti, ma oggi i posti realmente utilizzabili sarebbero poco più di 40. Gli altri, a quanto pare, sono rimasti intrappolati in una dimensione parallela chiamata “lavori di ristrutturazione”, iniziati oltre sedici anni fa e mai definitivamente conclusi. Sedici anni. In meno tempo un bambino nasce, cresce, prende la patente e comincia a lamentarsi del traffico sulla tangenziale. Il carcere di Arezzo, invece, è ancora lì, a metà servizio, come certe opere pubbliche italiane che non vengono finite: semplicemente invecchiano insieme alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Carcere di Arezzo, lavori iniziati sedici anni fa: ormai più che ristrutturazione è archeologia giudiziaria

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