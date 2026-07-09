Il deputato della Lega ha richiesto un miglioramento delle misure di sicurezza e delle strutture nel carcere di Arezzo. La richiesta si basa su un atto presentato da un'associazione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La questione riguarda l'adeguatezza delle strutture penitenziarie e la tutela della sicurezza all’interno della struttura. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali interventi già avviati o pianificati.

Arezzo, 9 luglio 2026 – Carcere di Arezzo, Campa (Lega ): "Più sicurezza e strutture adeguate». «L'accesso agli atti presentato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Arezz o e le recenti dichiarazioni del Garante regionale dei detenuti della Toscana hanno riportato al centro dell'attenzione la situazione della casa circondariale della nostra città. Secondo quanto emerso, a fronte di una struttura progettata per ospitare circa 120 detenuti, oggi risultano utilizzabili poco più di 40 posti a causa di lavori di ristrutturazione iniziati oltre sedici anni fa e mai definitivamente conclusi. Una situazione che solleva pesanti interrogativi sull'impiego delle risorse pubbliche e priva il territorio di una struttura strategica proprio mentre il sistema penitenziario toscano è alle prese con un grave problema di sovraffollamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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