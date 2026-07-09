Caramelle gommose ritirate dai supermercati l'allerta del Ministero | Presenti additivi non autorizzati
Il Ministero ha annunciato il ritiro di un lotto di caramelle gommose Jelly’s Kawaii Fruity Assorted Jelly Straws da 200 grammi, a causa della presenza di E 425 (Konjac). Questo additivo non è autorizzato nell’Unione Europea per questo tipo di prodotti. La decisione è stata presa in seguito ai controlli di routine e alle analisi di laboratorio. I consumatori sono invitati a non consumare le caramelle e a restituirle presso i punti vendita.
Richiamato un lotto di caramelle gommose Jelly’s Kawaii Fruity Assorted Jelly Straws da 200 grammi per la presenza di E 425 (Konjac), un additivo non autorizzato nell’Ue per questo tipo di prodotti. Il lotto interessato è il 02072025, con scadenza luglio 2027. Il Ministero della Salute invita a non consumarle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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