Caramelle gommose ritirate dai supermercati l'allerta del Ministero | Presenti additivi non autorizzati

Notizia in breve

Il Ministero ha annunciato il ritiro di un lotto di caramelle gommose Jelly’s Kawaii Fruity Assorted Jelly Straws da 200 grammi, a causa della presenza di E 425 (Konjac). Questo additivo non è autorizzato nell’Unione Europea per questo tipo di prodotti. La decisione è stata presa in seguito ai controlli di routine e alle analisi di laboratorio. I consumatori sono invitati a non consumare le caramelle e a restituirle presso i punti vendita.