Polpa di bovino Dottor Fox ritirata dai supermercati l'allerta del Ministero | Non consumate quel lotto

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per un lotto di polpa di bovino macinata surgelata con il marchio Dottor Fox. La motivazione riguarda uno “stato microbiologicamente sconosciuto” riscontrato in un campione del prodotto. La comunicazione invita i consumatori a non consumare quel lotto specifico e a controllare eventuali acquisti fatti nei punti vendita. Non sono stati forniti dettagli su eventuali rischi per la salute o su eventuali azioni correttive da parte del produttore.

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