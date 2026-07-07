Il 7 luglio, Reginella ha lasciato Villa Isabella dopo aver appreso la verità su Vittoria. Nel frattempo, Jane, ex fidanzata di Umberto, è tornata a Capri.

Reginella non riesce ad accettare la verità su Vittoria e lascia Villa Isabella. Intanto Jane, ex fidanzata di Umberto, torna a Capri. Vittoria propone un nuovo progetto, ma Galiano si oppone Per festeggiare i vent'anni dalla messa in onda del primo episodio, Rai 1 sta riproponendo nel daytime pomeridiano le repliche di Capri, serie prodotta da Rai Fiction in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2006 ed è stata trasmessa fino al 2010. In totale sono state realizzate tre stagioni. Ecco le anticipazioni dei due episodi in onda oggi, martedì 7 luglio, rispettivamente alle 14:05 e alle 16:00 circa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Capri anticipazioni 7 luglio: Reginella lascia Villa Isabella, Jane torna da Umberto

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