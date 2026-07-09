Un intervento di recupero della Cappella del Ritrovamento nel complesso del Santuario di Nostra Signora di Soviore è stato approvato. La giunta comunale di Monterosso ha firmato una convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la parrocchia locale. Il progetto prevede lavori di restauro e consolidamento della struttura, finanziati dal ministero. L’intervento mira a preservare l’edificio storico e garantire la sicurezza della visita.

Un importante intervento di recupero interesserà la Cappella del Ritrovamento, nel complesso del Santuario di Nostra Signora di Soviore. La giunta comunale di Monterosso ha approvato la convenzione col ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la parrocchia di Nostra Signora di Soviore. L’opera, del valore complessivo di 352.781 euro, è stata ammessa ai finanziamenti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del programma nazionale dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e storico del Paese. La Parrocchia di Nostra Signora di Soviore è il soggetto beneficiario del contributo; il Comune di Monterosso svolgerà il ruolo di stazione appaltante, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e amministrative per accompagnare tutte le fasi dell’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cappella del Ritrovamento. Intervento di recupero finanziato dal ministero

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