Gangi finanziato il recupero del santuario rupestre di Monte Alburchia

Sono stati consegnati i lavori per il restauro e le indagini archeologiche del santuario rupestre di Monte Alburchia, situato a Gangi. L’intervento riguarda un’area sacra di epoca ellenistica e romana, e comprende il recupero strutturale e le esplorazioni archeologiche dell’edificio. Questa operazione, finanziata con fondi pubblici, mira a preservare e valorizzare il sito storico.

Consegnati i lavori per il restauro e le indagini archeologiche nell’area sacra di età ellenistica e romana, al santuario rupestre di Monte Alburchia a Gangi. L'intervento è stato finanziati dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, su richiesta della Soprintendenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Bucciano, Santuario del Monte Taburno: al via i lavori di riqualificazione sismicaTempo di lettura: 2 minutiNel cuore della Valle Caudina un importante investimento a tutela del patrimonio sacro-storico-architettonico.