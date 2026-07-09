Capecchi FdI | L’Anas deve intervenire

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una frana sulla Statale 66 ha causato chiusure e disagi. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha chiesto un intervento immediato a Anas. La Regione ha spiegato che il dissesto deriva anche da una cattiva gestione delle acque piovane provenienti dalla strada. Non sono stati forniti dettagli su tempi o modalità di intervento. La strada rimane chiusa in alcune tratte, con ripercussioni sul traffico locale.

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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi interviene sulla frana sulla Statale 66: "La Regione ci ha risposto che il dissesto è dovuto anche alla mancanza di una corretta gestione delle acque pluviali derivanti dalla SS 66 Modenese. L’Anas deve intervenire". Dopo settimane di attesa, è arrivata la risposta all’interrogazione di Capecchi sul dissesto al Fosso delle Pietre: "La frana è stata inserita nel censimento regionale: sono emersi evidenti rischi per la pubblica incolumità". "Anche l’Anas, quindi – scrive Capecchi –, deve essere coinvolta nella messa in sicurezza della frana, che sta progressivamente avanzando. Il crollo è di circa 4,5 metri con un fronte di oltre 90 metri, a partire dal 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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