Un nuovo singolo intitolato “Canti alla Luna” di Aldo Losito è diventato la sigla ufficiale della terza edizione di un evento culturale in programma il 21 e 22 luglio a Mottola.

MOTTOLA – Si intitola “Canti alla Luna” ed è stato scelto come sigla ufficiale della terza edizione dell’evento culturale in programma il 21 e 22 luglio a Mottola. Più di una semplice sigla, “Canti alla Luna” è un inno alla bellezza, un richiamo profondo al ritorno all’autenticità, un invito a riscoprire l’ispirazione come forza capace di guidare l’uomo oltre il rumore del tempo e delle apparenze. “Il brano racconta il bisogno di tornare all’essenziale – afferma Aldo Losito – di riallacciare il dialogo con la propria parte più vera e creativa, quella che spesso si perde nella frenesia quotidiana. La Luna diventa simbolo di ascolto, di silenzio, ispirazione, rinascita e speranza”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Canti alla Luna”, il nuovo singolo di Aldo Losito

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