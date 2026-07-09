Canottaggio Cus al nono posto al Festival dei Giovani
Al Festival dei Giovani a Ravenna, il Cus Ferrara Canottaggio si è piazzato al nono posto nella classifica generale su 130 società. L'evento si è svolto nel fine settimana e ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta Italia. La società estense ha ottenuto uno dei migliori risultati di sempre in questa competizione. La classifica finale ha premiato le società più performanti nelle varie specialità del canottaggio.
Un weekend destinato a entrare nella storia del Cus Ferrara Canottaggio: al Festival dei Giovani, tenutosi lo scorso fine settimana a Ravenna, la società estense ha ottenuto uno tra i migliori risultati di sempre, chiudendo la manifestazione con un eccezionale 9° posto nella classifica generale su ben 130 società provenienti da tutta Italia. Un risultato ancora più significativo se si considera che quello ferrarese è risultato il primo Cus d’Italia, precedendo addirittura il blasonato Cus Torino. A confermare ulteriormente la qualità del vivaio estense arriva anche il prestigioso 18° posto nella Coppa Mondelli, speciale classifica che rapporta i risultati ottenuti al numero di atleti iscritti, premiando quindi non soltanto la quantità di giovani presenti, ma soprattutto la qualità del lavoro tecnico svolto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Ravenna capitale del canottaggio giovanile: al via il 37° Festival dei GiovaniIl bacino della Standiana ospiterà dal 3 al 5 luglio la 37ª edizione del Festival dei Giovani, evento dedicato ai canottieri Under 15.
Classifica governatori De Pascale (Emilia Romagna) al 6° posto, Acquaroli (Marche) al nonoNel sondaggio Swg pubblicato il 13 maggio 2026, i governatori di alcune regioni italiane sono stati valutati in base al loro livello di gradimento.
Temi più discussi: Canottaggio Inside mercoledì sera con Codato, Panizza e il CUS Torino; CUS BARI, UN FINE SETTIMANA DA INCORNICIARE: SUCCESSI NEL CANOTTAGGIO, NEL NUOTO E NELLA PALLANUOTO; Festival dei Giovani, il CUS Ferrara scrive la storia: nono posto su 130 società e primo CUS d’Italia; Tre titoli italiani e nove podi complessivi: CUS Milano e San Cristoforo protagonisti ai Tricolori Master.
Festival dei Giovani, il CUS Ferrara Canottaggio scrive la storia: nono posto su 130 società e primo CUS d’Italia x.com
Rowing. CUS takes ninth place at the Youth Festival.Un weekend destinato a entrare nella storia del Cus Ferrara Rowing: to the Youth Festival, tenutosi lo scorso fine settimana a Ravenna, la società estense ha ottenuto uno tra i migliori risultati di s ... sport.quotidiano.net
Canottaggio. Cus al nono posto al Festival dei GiovaniUn weekend destinato a entrare nella storia del Cus Ferrara Canottaggio: al Festival dei Giovani, tenutosi lo scorso fine ... msn.com
#Azzurri: si conclude oggi la lunga settimana azzurra di Carlo Trombetta in Romania , all’esordio assoluto con la nazionale italiana al Campionato Europeo di Maratona. Dopo il favoloso nono posto nella finalissima del K1 Junior, il giovanissimo catanese facebook