canottaggio cus al nono posto al festival dei giovani

Notizia in breve

Al Festival dei Giovani a Ravenna, il Cus Ferrara Canottaggio si è piazzato al nono posto nella classifica generale su 130 società. L'evento si è svolto nel fine settimana e ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta Italia. La società estense ha ottenuto uno dei migliori risultati di sempre in questa competizione. La classifica finale ha premiato le società più performanti nelle varie specialità del canottaggio.