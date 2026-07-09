Candlelight® ha avviato una collaborazione con Trenord per promuovere la mobilità sostenibile durante la stagione estiva. La partnership prevede iniziative congiunte per incentivare l’uso di mezzi di trasporto ecologici. Fever, piattaforma di tecnologia per eventi dal vivo, ha annunciato l’inizio della sua programmazione estiva. La collaborazione tra Candlelight® e Trenord si concentra su iniziative di comunicazione e promozione di modalità di spostamento più sostenibili.

Fever, la piattaforma tecnologica leader mondiale nella scoperta di esperienze culturali e intrattenimento dal vivo, accende la stagione estiva di Candlelight®, la celebre serie di concerti immersivi a lume di candela, che saranno ospitati in suggestive location, come Villa Clerici a Milano, la Terrazza 241 a Como, il Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo. Per l’occasione, prende il via anche una partnership con Trenord, azienda ferroviaria lombarda, con l’obiettivo di promuovere una mobilità sempre più sostenibile e integrata in regione. Grazie all’accordo con Fever chi aderisce a Community, programma di loyalty di Trenord che premia chi sceglie di viaggiare in modo sostenibile in treno, può acquistare i biglietti per una selezione di eventi a Milano, Bergamo, Como a una tariffa ridotta ed esclusiva del 20%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Candlelight® illumina la stagione estiva e inaugura con Trenord una partnership per la mobilità sostenibile

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