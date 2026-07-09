Il programma di Tommaso Labate in onda in prima serata su Rete 4 è stato cancellato. La trasmissione, intitolata RealPolitik, non sarà più trasmessa nella fascia principale e verrà spostata nell'access del weekend. La decisione riguarda la stagione televisiva 2026-2027. La cancellazione è stata comunicata dopo che lo show non ha raggiunto gli obiettivi di ascolto sperati.

L’esperimento del RealPolitik di Tommaso Labate nella prima serata di Rete 4 non ha dato i frutti sperati: cancellato lo show di prime time, dalla prossima stagione TV 20262027 il conduttore traslocherà nell’ access festivo della rete. Il giornalista cosentino sarà il volto dell’ access del weekend di Rete 4, a partire già dal venerdì. Per lui, dunque, tre serate a settimana, compresi chiaramente il sabato e la domenica attualmente occupati da Roberto Poletti ( Francesca Barra ha lasciato 4 di Sera Weekend causa lutto del padre ). Tommaso Labate, new entry nella passata stagione con Realpolitik e annunciato con un certo orgoglio da Pier Silvio Berlusconi, lascia il mercoledì sera a Bianca Berlinguer. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cancellato Realpolitik, Tommaso Labate si sposta nell’access del weekend di Rete4

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesco Vecchi nell’access prime time di Rete4: condurrà 4 di Sera NewsFrancesco Vecchi sarà il conduttore dell’access prime time estivo di Rete4, dove prenderà il posto di 4 di Sera News.

Mediaset cambia tutto: svolta per Real Politik, spunta il piano su Milo Infante e il nuovo ruolo di Tommaso LabateMediaset ha chiarito che il progetto Real Politik affidato a Milo Infante non è stato cancellato, contrariamente a quanto si era ipotizzato nelle...

Temi più discussi: Milo Infante, Realpolitik cancellato e rivoluzione su Rete 4: cambiano prima serata e daytime; Milo Infante verso Canale 5. L'ipotesi che potrebbe cambiare gli equilibri della mattina Mediaset; Milo Infante, subito due programmi su Rete 4: RealPolitik di Labate chiude; Cancellato Realpolitik, Tommaso Labate si sposta nell’access del weekend di Rete4.

#Mediaset rivoluziona i palinsesti: cancellato #RealPolitik di #TommasoLabate su #Rete4. Al mercoledì arriva #BiancaBerlinguer, mentre il martedì sera si fa spazio per #MiloInfante. Per l'ex conduttore di Ore 14 pronto anche un nuovo spazio quotidiano in x.com

Milo Infante, Realpolitik verso l’addio a Rete 4: cambia la prima serata e si ridisegna il daytimeIl nuovo assetto dei palinsesti Mediaset potrebbe cambiare in modo significativo Rete 4, tra prima serata e daytime. Al centro delle indiscrezioni c’è Realpolitik, ... bigodino.it

Milo Infante, Realpolitik cancellato e rivoluzione su Rete 4: cambiano prima serata e daytimeTra cambi di palinsesto e nuove strategie, il futuro del prime time di Rete 4 si ridisegna senza uno dei talk più recenti. libero.it