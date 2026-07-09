Il leader di un partito ha dichiarato che il loro gruppo non pone veti a nessuno, sottolineando di aver subito veti in passato. Ha specificato che l’unico criterio che intendono seguire riguarda un programma politico che risponda ai bisogni della popolazione italiana. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di confronto politico, senza menzionare alleanze o accordi specifici.

(LaPresse) – “Noi non poniamo veti a nessuno, nella nostra vita li abbiamo subiti noi i veti. L’unica questione che poniamo è un programma che parli ai bisogni degli italiani”. Lo ha detto Angelo Bonelli di Avs, a Napoli per il comizio unitario deo leader di centrosinistra, rispondendo ho una domanda sulla possibilità di allargare lo schieramento al centro. “Basta inciuci, basta questioni fatte nel palazzo, dobbiamo parlare delle vere questioni: sanità pubblica, alzare gli stipendi, dare una risposta al tema della disoccupazione, dare una risposta alla questione della crisi climatica che sta determinando grandissime e preoccupanti disuguaglianze sociali”, ha aggiunto Bonelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campo largo, Bonelli: "Non poniamo veti a nessuno"

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