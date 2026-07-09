Campo largo ad alta tensione sinistra in tilt e corpo a corpo in piazza | Fascisti
Durante una manifestazione a Napoli, attivisti di Potere al popolo sono entrati in piazza del Gesù e hanno interrotto il discorso del sindaco, contestandolo sotto il palco. La protesta ha causato tensione tra i presenti, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La situazione si è fatta più complicata con un corpo a corpo tra alcuni partecipanti e agenti. La manifestazione del Campo largo si è svolta in un clima di alta tensione e disordini.
Momenti di tensione nel corso della manifestazione del Campo largo in piazza del Gesù a Napoli. Un gruppo di attivisti di Potere al popolo ha fatto irruzione sotto al palco contestando il sindaco Gaetano Manfredi che stava tenendo il suo intervento.Ne è nato un parapiglia con i sostenitori del Campo largo. A cercare di placare gli animi i leader Avs Bonelli e Fratoianni. Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico risponde ai contestatori: "Sono contento che siete qui perché le nostre piazze sono aperte e libere". Ma la tensioneè altissima, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli assistono alla contestazione dal palco. Il gruppo di attivisti, tra cui il portavoce nazionale Giuliano Granato, è stato contenuto dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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