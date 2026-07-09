Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato finanziamenti per 742 milioni di euro destinati a 41 interventi in Campania. Questi fondi sono stati concessi specificamente per affrontare la crisi idrica nella regione. La ripartizione dei fondi riguarda progetti e lavori mirati a migliorare le infrastrutture idriche e a potenziare il sistema di approvvigionamento. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di realizzazione o sui dettagli tecnici degli interventi.

Tempo di lettura: 2 minuti In Campania il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 41 interventi per un importo totale di 742 milioni. È quanto emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica, convocata questa mattina dal ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche la situazione attuale del Paese che vede un miglioramento nel Centro-Sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, via libera a 742 milioni del Mit contro la crisi idrica

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