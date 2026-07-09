Callegari | Vi svelo le parole chiave di Amorim e Cardinale
Dopo la presentazione del nuovo allenatore portoghese del Milan, sono state svelate le parole chiave di due figure importanti del club. Callegari ha condiviso le parole di Amorim e Cardinale, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La conferenza ha segnato un momento di svolta, anche se non sono stati forniti approfondimenti specifici sulle dichiarazioni rilasciate. La presentazione ha attirato l’attenzione sul nuovo corso del club.
Dopo la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore portoghese del Milan, qualcosa è cambiato davvero. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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