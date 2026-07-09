Caldo | oggi e domani Bari in codice verde Gli esperti | quanto durano le ondate di calore e quando arriveranno i temporali

Oggi e domani Bari sarà in codice verde per il caldo. Secondo i meteorologi, le ondate di calore di questa estate durano in media circa una settimana e si verificano in modo intermittente. Nei prossimi giorni, è previsto un aumento delle temperature, seguito da temporali che potrebbero interessare alcune zone, anche se ancora non sono state definite le date precise. Le previsioni indicano che le condizioni climatiche continueranno a essere instabili, con variazioni di temperatura e pioggia sporadica.

Di seguito un comunicato diffuso da Meteo Giornale.it: Nell’intervista ai redattori del Meteo Giornale i vari esperti spiegano perché l’ anticiclone africano non allenta la presa, il rischio di calura come in Francia e Spagna, localmente fino a 45°C, ma anche dove scoppieranno i temporali del prossimo fine settimana e come il tema del clima sia ormai finito nel tritacarne politico, quando dovrebbe restare terreno della scienza. Abbiamo riunito attorno allo stesso tavolo alcune delle firme che in questi giorni stanno raccontando la lunga fase rovente sull’ Italia. Ne è nata una conversazione a più voci, utile per fare il punto su un’estate che, numeri alla mano, si preannuncia tra le più impegnative degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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