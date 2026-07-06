Bari sarà in codice verde oggi e domani, mentre mercoledì passerà a allerta gialla secondo il Ministero della Salute. Le temperature sono in aumento dopo alcuni giorni di clima meno caldo, con previsioni di ondate di calore che potrebbero portare a un ritorno di condizioni di caldo intenso. Alcune città sono state segnalate come prime in arancione a causa dell’ondata di calore prevista.

Bari oggi e domani in codice verde, mercoledì allerta gialla. Dopo alcuni giorni di aria meno bollente la prospettiva è quella di tornare a livelli di caldo intenso. Soprattutto dalla seconda parte della settimana. Il bollettion ondate di calore del ministero della Salute, in riferimento alle 27 città campione in tutta Italia, fa riferimento anche a qualche caso di codice arancione, come Firenze domani e anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Verona e Venezia dopodomani. L'articolo Verso il ritorno del caldo: Bari oggi e domani codice verde, mercoledì giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore: prime città campione in arancione proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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