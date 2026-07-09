Calciomercato Vlahovic e la Juventus ci riprovano | due condizioni essenziali

Il dialogo tra l’attaccante serbo e la Juventus è ripreso, ma il ritorno del giocatore alla squadra non è ancora certo. La società sta valutando attentamente la possibilità, analizzando tutte le condizioni prima di procedere, con particolare attenzione a evitare errori precedenti. La trattativa resta aperta, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali.

Il dialogo tra Dusan Vlahovic e la Juventus si è riacceso, ma il possibile ritorno del serbo alla Continassa è tutt’altro che scontato. Il club bianconero vuole analizzare ogni aspetto dell’operazione prima di prendere una decisione definitiva, con l’obiettivo di non ripetere gli errori del passato. Il primo nodo da sciogliere è quello economico. La Juve vede con favore la possibilità di tenere a Torino un attaccante di alto livello, ma non è disposta a rompere gli equilibri salariali. La proposta sul tavolo è chiara: poco più di 6 milioni di euro netti a stagione per almeno due anni, più commissioni contenute, come riporta ‘TuttoSport’. La linea della società è netta: prendere o lasciare. 🔗 Leggi su Sportface.it

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