Calciomercato Inter LIVE | Fabrizio Romano fa il punto su Chalobah Per Khalaili ci vuole pazienza

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla trattativa tra l’Inter e Chalobah, confermando che le discussioni sono in corso. Per quanto riguarda Khalaili, invece, si parla di tempi più lunghi, con la necessità di pazientare. La sessione di calciomercato dell’Inter prosegue con incontri e trattative in corso, anche se ancora senza annunci ufficiali. Le trattative più recenti sono seguite in tempo reale, senza sosta.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 08 LUGLIO Romano su Khalaili: «Non mi risulta Doué come alternativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Il RE del CALCIOMERCATO Fabrizio Romano

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