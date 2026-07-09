Calciomercato Inter-Khalaili rilancio vincente che plusvalenza per l' Union Saint-Gilloise Sorpresa Lucumì | contropiede alla Juventus e - Le indiscrezioni nerazzurre

Da ilgiornaleditalia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Khalaili dall'Union Saint-Gilloise, dopo giorni di trattative. La società nerazzurra ha concluso l'accordo con l'agenzia del giocatore, confermando il trasferimento. La plusvalenza per il club belga si aggira intorno a una cifra significativa. Nel frattempo, si fa strada l'indiscrezione su un contropiede alla Juventus riguardante un altro giocatore, senza conferme ufficiali.

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Calciomercato Inter-Khalaili rilancio vincente (che plusvalenza per l'Union Saint-Gilloise) Khalaili all'Inter ci siamo. Dopo giorni di tira e molla i nerazzurri hanno piazzato l'accelerazione giusta con l'Union Saint-Gilloise. Riassunto delle precedenti puntate: il club belga valutava 30 milioni l'esterno destro classe 2004 nato in Israele contro una proposta che si era arenata a quota 20. Ora il rilancio vincente. "Accordo raggiunto a 25 milioni fissi più bonus all'Union Saint-Gilloise", fa sapere Fabrizio Romano su X. Khalaili raccoglie dunque l'eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra dopo una stagione che lo ha visto segnare 6 gol (uno decisivo in Champions League che affondò l'Atalanta) e fornire 6 assist in 56 presenze complessive. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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