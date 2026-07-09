La squadra di calcio della Sezione di Massa si è classificata seconda alle finali nazionali Over 40 dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi, disputate a Vado. La formazione è stata penalizzata dagli arbitraggi, perdendo il primo posto a favore del Savona. La competizione si è conclusa con Massa che ha ottenuto il secondo posto.

La squadra di calcio della Sezione di Massa dell’ Unione Veterani Sportivi ha dovuto accontentarsi del secondo posto alle finali nazionali Unvs Over 40 disputate a Vado. La rappresentativa massese, fresca di conquista del titolo regionale, si è confrontata contro le rivali Savona e Volterra in un massacrante girone a tre con partite di andata e ritorno disputate nell’arco di un weekend. Il sabato Massa ha affrontato prima Volterra, battendola 2 a 1 nonostante un gol in fuorigioco dato agli avversari ed uno buono annullato a Rebughini, e poi ha perso per 1 a 0 con Savona in un match dove è stato clamorosamente annullato un gol a Leka a 5’ dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Calcio Alle finali nazionali Over 40 dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi. Massa penalizzata dagli arbitraggi. Secondo posto dietro al Savona

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