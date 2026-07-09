Le cadute sul lavoro sono spesso causate da errori come la rottura di un flacone, perdite improvvise da macchinari o il rilascio accidentale di sostanze chimiche. Questi incidenti possono verificarsi in diversi settori e sono legati a pratiche di sicurezza inadeguate o a condizioni di lavoro non ottimali. La presenza di questi rischi nascosti richiede attenzione costante per evitare infortuni e danni alle persone.

Basta un attimo. La rottura di un flacone, una perdita improvvisa da un macchinario o il rilascio accidentale di sostanze chimiche nei reparti produttivi è sufficiente a trasformare una superficie sicura in una zona ad alto rischio: gli infortuni collegati a scivolamento e caduta sui luoghi di lavoro rappresentano il maggior numero di incidenti in tutti i settori lavorativi e generano costi per milioni di euro l’anno. Il costo degli sversamenti: 38 giorni di stop e 5.000 euro di danni. In Italia, le cadute causate dallo sversamento accidentale di liquidi e dallo scivolamento sui pavimenti (cadute in piano) rappresentano una delle prime voci di infortunio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cadute sul lavoro, il rischio nascosto nelle aziende: 5 errori che possono costare caro

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