Cadavere in mare sul lungomare di Napoli | recuperato il corpo di un giovane

Questa mattina, un corpo senza vita di un giovane è stato trovato in mare vicino alla statua di Nazario Sauro sul lungomare di Napoli. Il cadavere è stato recuperato dalle forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali segni di violenza o circostanze sospette. La salma è stata portata in obitorio per l'autopsia.

Macabra scoperta questa mattina, giovedì 9 luglio, sul lungomare di Napoli, dove il corpo senza vita di un uomo è stato avvistato in mare nei pressi della statua di Nazario Sauro. A lanciare l'allarme è stato un passante, che ha immediatamente contattato la Guardia Costiera. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, che hanno avviato le operazioni di recupero e i primi accertamenti per ricostruire l'accaduto. La Guardia Costiera è giunta rapidamente nell'area a bordo di un gommone, ma l'impossibilità di avvicinarsi alla scogliera ha reso necessario l'intervento del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Choc sul lungomare di Napoli, ripescato il cadavere di un uomo: a dare l'allarme è stato un passante

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