Da una settimana, alcuni braccianti che lavorano nel territorio di Brindisi sono stati sistemati in un vecchio impianto di rifiuti, ubicato in un’area non autorizzata per insediamenti umani a causa del rischio di esplosioni. La presenza dei lavoratori in quella zona è stata segnalata e documentata, mentre non sono state fornite informazioni ufficiali su eventuali provvedimenti o motivazioni specifiche. La situazione riguarda persone impiegate regolarmente nel settore agricolo.

Sistemati in un vecchio impianto per i rifiuti, in una zona vietata agli insediamenti umani per il rischio di esplosioni: da una settimana vivono così i braccianti del territorio di Brindisi. E la città che negli anni ’90 aspirava al premio Nobel per l’accoglienza si ritrova, con lo stesso sindaco di allora, a allestire una discarica umana. Arrivano pedalando nella spietata canicola di luglio, passando accanto alle quattro enormi sfere bianche della Ipem, il più grande deposito di gas da petrolio liquido d’Italia. Sulla maglia celeste di Idris, frutto di chissà quale riciclo della Caritas, spicca la scritta Brindisi FC; sul portapacchi della sua bici rossa scrostata pesa un fardello d’acqua, sei bottiglie da due litri comprate al discount. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Brindisi, c’era una volta l’accoglienza: i braccianti regolari sistemati nel vecchio impianto di rifiuti vietato per il rischio di esplosioni

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