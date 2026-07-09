La Brg di Cesenatico ha compiuto 20 anni di attività. Fondata nel 2006 dai fratelli Andrea e Francesco Borghetti, è considerata una delle aziende più innovative della riviera. La società si occupa di innovazione digitale e ha raggiunto questa tappa dopo due decenni di attività nel settore.

Una delle più importanti e innovative aziende della riviera taglia il traguardo dei 20 anni di attività. È la Brg di Cesenatico, società fondata appunto nel 2006 dai fratelli Andrea e Francesco Borghetti. All’epoca erano due ragazzi pieni di entusiasmo e tanta voglia di costruire qualcosa di grande. Oggi i fratelli Borghetti sono due professionisti che seguono 800 clienti e danno lavoro a 50 fra dipendenti e collaboratori. Per celebrare i 20 anni di innovazione digitale, idee e soluzioni pensate per due settori cardine dell’economia, che sono il turismo e la moda, lo staff della Brg ha organizzato una serata evento che si terrà domani sera al One Beach Club di Milano Marittima, dove si ritroveranno molti professionisti, imprenditori, vip, ma anche tanti partner e amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brg, 20 anni d’innovazione digitale da festeggiare

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